Quando fatti eclatanti portano i mass media a parlare di disagio giovanile e di dipendenze, non siamo di fronte a qualcosa di imprevisto, ma a una situazione che è stata semplicemente trascurata o sottovalutata.

Per affrontare questi temi lunedì 9 gennaio, presso la Sala Giunta del Comune di Alessandria, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Bamboo”, un cortometraggio del regista Luca Bondino che tratta il tema delle dipendenze con un passaggio anche sulla problematica del revenge porn.

Il cortometraggio

Rappresenta le dipendenze come figure con teste di animali che seguono i personaggi nel corso della loro vita, rendendola impossibile e facendogli perdere ciò che hanno di più caro. Appositamente non viene trattata una dipendenza specifica, perché nei giovani sono in aumento abuso di alcol, droghe, sesso online, gioco d’azzardo, videogiochi e web in generale.

“Bamboo” sarà presentato in diverse scuole della provincia di Alessandria, ma l’idea è quella di creare una rete affinché possa essere visto nel maggior numero di scuole medie e superiori, mantenendo ovviamente la discussione finale.

La visione

La proiezione completa del cortometraggio avverrà venerdì 13 gennaio 2023, dalle ore 10 nell’aula magna dell’Istituto Volta di Alessandria, alla presenza delle prime scolaresche e dalle 19.45 al ristorante Centogrigio di Alessandria, con una cena di raccolta fondi per sostenere il progetto.

Lo scopo

Per il film corto “Bamboo” è quello di stimolare un’azione attiva e positiva da parte dei giovani, nell’ambiente a loro più congeniale, cioè quello dei social e delle challenge. Una sorta di movimento etico dei ragazzi contro il loro sfruttamento da chi guadagna attraverso le loro debolezze. La visione dell’opera servirà ad aprire una discussione con i ragazzi che potranno confrontarsi sia con psicologi e volontari di comunità di recupero, sia con persone che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma di una o più dipendenze.

Crediti

L’opera è stata realizzata dall’Associazione “In Bocca al Lupo ODV” con la partecipazione dei ragazzi della Compagnia del Carciofo dell’ITIS Volta, promossa anche dalla Città di Alessandria e sostenuta da Lions Club Alessandria Cittadella, un club di servizio del territorio e per il territorio.