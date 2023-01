Dopo lo 0-2 dell’andata, l’Acf Alessandria sembrava spacciata, ma alla fine ha passato il turno, sotterrando con 6 reti una squadra fisica come l’Area Calcio Alba Roero e approdando in semifinale.

La partita

I 2 gol per pareggiare i conti dell’andata sono arrivati subito con Martina Luison (punizione) e poi Marica De Lio (deviazione su angolo). L’undici di mister Tosi stava dominando la gara, ma la rete albese ha messo in discussione il passaggio del turno. La difesa ospite, però, ha retto solo fino alla punizione di Luison, sulla quale Lucia Ravera ha deviato in acrobazia portando il parziale sul 3-1.

Poi la capitana Gaia Garavelli ha segnato di forza il quarto gol, regalando di fatto la qualificazione virtuale alle grigie, ma la gara non era finita. Ci ha pensato Martina Biasotti, arrivata quest’anno dalla Juventus, a mettere il risultato in ghiaccio: una doppietta firmata nell’ultima parte che, sul 6-1, ha portato l’Acf Alessandria fra le migliori 4 di Coppa Piemonte.

Unico neo della gara l’espulsione nel finale di Giorgia Gallo, cacciata per aver reagito ad un fallo (l’ennesimo) subìto. Al termine della sfida mister Tosi ha parlato così: “Avevo chiesto alle ragazze di segnare subito e l’abbiamo fatto. Sono orgoglioso della loro prestazione, soprattutto perché il doppio svantaggio poteva metterci in difficoltà. Avevo anche la consapevolezza di poter far affidamento su calciatrici che ci mettono sempre cuore e grinta. Ora l’obiettivo è andare in finale, ma ci penseremo; adesso godiamoci questa bella vittoria”.