Il “Green Game” festeggia 10 anni nelle scuole : 10 anni di quiz, di incontri, di crescita, di divertimento, di successi e soprattutto di formazione. Un progetto didattico nato con l’obiettivo di affiancare i ragazzi e i loro docenti nell’educazione ambientale, per sensibilizzare e coinvolgere i “futuri cittadini” sulle buone norme di raccolta differenziata.

Green Game è il format ideato dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA. Quest’anno si è aggiunto anche il Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, BIOREPACK.

E’ prevista la partecipazione di oltre 160 Scuole e saranno avviate 2 versioni del progetto: “Green Game Digital” per gli Istituti Secondari di II grado d’Italia e “Green Game in presenza” riservato alle Scuole di Basilicata e Molise.

Gli studenti finalisti confluiranno nella Finalissima Nazionale prevista a Roma a marzo 2023 dove le classi provenienti da tutta Italia si “sfideranno” per decretare la scuola CAMPIONE NAZIONALE GREEN GAME 2022-2023.