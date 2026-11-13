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Agenzia Aviazione sospende tutti i voli negli Usa, aeroporti con aerei a terra

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Nov 13, 2026

ROMA (ITALPRESS) – La FAA – Federal Aviation Administration, l’agenzia federale Usa per l’aviazione civile, ha disposto il blocco di tutti i voli in partenza dagli aeroporti degli Stati Uniti, per circostanze straordinarie e ragioni di sicurezza. Così tutti gli aeroporti sono attualmente fermi con gli aerei a terra.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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