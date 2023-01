Indagine Coldiretti: le pensioni dei nonni salvano i bilanci di 4 famiglie su 10, contribuendo al reddito

In quattro famiglie su dieci (40%) sono i nonni a salvare il bilancio domestico con le loro pensioni. E’ quanto evidenzia Coldiretti Alessandria in base ai dati divulgati in occasione dell’assemblea dei Senior Coldiretti, la più grande associazione italiana di pensionati.

I dati provinciali

La provincia di Alessandria presenta una struttura demografica invecchiata: età media 48,5 anni per 407.264 abitanti, con 250 over 65 ogni 100 under 14. Tra gli alessandrini che beneficiano della presenza di un pensionato in casa, per il 63% i nonni sono un fattore determinante per il reddito familiare, mentre il 22% li ritiene un valido aiuto per accudire i propri figli, possibilità che dà fiducia e consente di risparmiare su doposcuola e baby-sitter.

Per il 15%, poi, i nonni sono di aiuto a livello lavorativo, soprattutto per chi ha un’attività, dall’agricoltura all’artigianato, fino al commercio, e può così beneficiare dell’esperienza accumulata da chi è ora in pensione.

Le parole

“La presenza degli anziani in famiglia si sta dimostrando fondamentale per affrontare le difficoltà economiche e sociali di molti cittadini. Come nella migliore tradizione agricola, la presenza degli anziani fra le mura di casa è quasi sempre considerata un valore aggiunto. La solidarietà tra generazioni è un modello vincente per vivere e stare bene insieme”, ha affermato il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco.

La guida dei nonni a tavola

La presenza dei nonni è sempre più importante per guidare i giovani verso le tradizioni alimentari basate sui prodotti della dieta mediterranea, accompagnati dal tradizionale bicchiere di vino, che ha consentito di raggiungere una speranza di vita tra le più alte a livello mondiale pari a 79,7 anni per gli uomini e 84,4 per le donne.

Bruno Tacchino, presidente provinciale Coldiretti Senior, ha aggiunto: “L’intera società trae beneficio dal coinvolgimento dei pensionati in ogni ambito, dalle scuole agli orti urbani fino ai progetti di agricoltura sociale, senza dimenticare la collaborazione sempre più strategica nella vita quotidiana delle famiglie”.