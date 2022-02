“Bistagno in Palcoscenico” 2022 debutta con Tiziana Foschi

La stagione 2022 della rassegna Bistagno in Palcoscenico, diretta e organizzata da Quizzy Teatro di Monica Massone, in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Piemonte dal Vivo, debutta sabato 12 febbraio, alle ore 21, con Tiziana Foschi, comica e regista, componente del quartetto La Premiata Ditta, che, con la partecipazione straordinaria di Antonio Pisu, porta in scena uno spettacolo prodotto nel 2021 dalla Good Mood di Nicolo Canonico, già in tournée nazionale e particolarmente acclamato da pubblico e critica per l’esilaranza e la lucidità della parodia alla società contemporanea, Faccia un’altra faccia.

Lo spettacolo trasforma persone in personaggi e situazioni del quotidiano in drammaturgie, scene che assurgono al valore di memorie collettive, a rappresentare l’epoca che si sta vivendo: storie di uomini e di donne, proiezioni di realismo che raccontano l’attualità, ma anche di sogno cinico e garbato.

Come precisa la stessa Foschi: “Facce che in scena si amplificano, diventano grottesche pur di strappare una risata, e in platea ognuno riconosce il vicino di casa, il giornalaio, il collega di ufficio, la suocera, ma mai sé stesso. Del resto, il trasformismo è sempre stato l’abito ideale alla mia timidezza. “La faccia è l’unica zona del corpo che mostriamo nuda”: a volte è inclusiva e accogliente, altre volte scostante e inadeguata. Questo spettacolo cerca di scatenare una risata, stimolare un pensiero, suscitare un ricordo, una nuova faccia da mostrare”.

Si preannuncia che la rassegna continua sabato 26 febbraio, alle ore 21, con Guarda in alto, commedia brillante e poetica prodotta da Rete Teatri.

Ogni spettacolo della rassegna ha luogo presso il Teatro S.O.M.S. di Bistagno (AL), in Corso Carlo Testa 10.

È possibile reperire informazioni più dettagliate sulle pagine FaceBook e Instagram Quizzy Teatro e sul sito web www.quizzyteatro.com.

Il costo del biglietto di Faccia un’altra faccia è 20 € intero e 17 € ridotto.

Per Guarda in alto 15 € intero e 12 € ridotto.

La riduzione è valida per categorie di legge e strutture in convenzione con Quizzy Teatro, visionabili sul sito www.quizzyteatro.com.

La prenotazione è obbligatoria al 348 4024894 – 340 9490923 o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]

La prevendita (senza diritti aggiuntivi) è fortemente consigliata e si effettua ad Acqui Terme (AL), presso Camelot Territorio In Tondo Concept Store, in Corso Dante 11.