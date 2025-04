Regione Piemonte: 1 milione in più per le Pro Loco e le Associazioni d’Arma

Dopo l’assegnazione di 5 milioni di euro alle Pro Loco e alle associazioni d’arma piemontesi, avvenuta nel settembre scorso, la Regione Piemonte ha rilanciato la scorsa settimana annunciando lo stanziamento di 1 milione di euro supplementare, destinati allo scorrimento delle graduatorie del bando regionale per il sostegno alle associazioni nell’organizzazione di fiere ed eventi sul territorio.

Il contributo sale così a 6 milioni di euro. Con queste risorse aggiuntive messe a disposizione dalla giunta regionale, saranno finanziati 25 progetti presentati da altrettante Pro Loco e 15 dalle associazioni d’arma, tutte realtà idonee alla prima istruttoria, ma in attesa del finanziamento. Come previsto dal bando, le risorse saranno destinate all’acquisto di attrezzature per l’allestimento di palchi o strutture per fiere ed eventi.

L’assessore Marina Chiarelli

LE PAROLE – L’assessore alla Cultura, Turismo e Sport, Marina Chiarelli, spiega: «La Regione continua ad investire nel potenziamento delle attività locali e nella promozione turistica. Questo intervento rafforza un percorso iniziato nel 2023 e proseguito con il bando che ha visto la partecipazione di oltre 600 associazioni. Con questo ulteriore milione di euro, diamo una risposta concreta al mondo del volontariato organizzato che garantisce, ogni anno, eventi sicuri, di qualità e a forte impatto sociale».