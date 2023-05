Ultimo evento per le Bad Girls! Ad Alessandria sabato 27 maggio al Museo della Gambarina

La FIC, Federazione Italiana Cineforum, e Cineforum Rivista, presentano BAD GIRLS – Le cattivissime del cinema di tutti i tempi (e di tutti i generi), 6° appuntamento del nuovo ciclo di incontri in presenza, ciascuno della durata di 2 ore (15-17), in programma ad Alessandria presso il Museo “C’era una volta”, P.zza della Gambarina 1.

Dedicato alle cattivissime del cinema, dark lady, vampire, vamp, donne fatali, assassine, serial killer, vendicatrici, regine, mammine (e sorelline) care, è curato da Emanuela Martini, direttore responsabile di “Cineforum”, e vede la partecipazione di nomi illustri della critica contemporanea: Emanuela Martini, Pier Maria Bocchi, Luca Malavasi, Ilaria Feole, Barbara Rossi.

“Assassine, avvelenatrici, serial killer, vendicatrici” (a cura di Barbara Rossi).

Si sa, come recita il titolo del celebre film di George Cukor del 1935, con Katharine Hepburn e Cary Grant, che “Il diavolo è femmina”. C’è di più: l’animo femminile, come pare raccontarci il cinema della contemporaneità, è capace di sfoggiare, se messo duramente alla prova e in determinate situazioni, non soltanto astuzie mefistofeliche, ma anche temibili, impreviste e raccapriccianti capacità di reazione agli eventi avversi e ai reali o presunti oltraggi perpetrati a suo danno.

Dalla Alex di “Attrazione fatale” alla Annie di “Misery non deve morire”, passando per La Sposa di “Kill Bill: Volume 1 e 2” sino ad arrivare alla Alma di “Il filo nascosto”, un viaggio cinefilo tra i personaggi femminili più diabolici e violenti degli ultimi 30 anni, per i quali la vendetta può assumere molte forme, ma di sicuro non è un piatto che si consuma freddo.