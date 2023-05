“Tuttingioco!”, giornata del gioco libero all’aperto. Sabato 27 maggio ad Alessandria e Spinetta

Il Comune di Alessandria ha accolto l’invito della Regione Piemonte ad aderire all’iniziativa nell’ultimo sabato di maggio: un modo per sottolineare l’importanza del gioco come occasione di crescita e di relazione. L’evento si chiama “Tuttingioco” e avrà luogo sabato 27 maggio dalle 15.30 alle 18.30. Sono stati coinvolti i Centri Gioco di Alessandria “C’è sole e luna”, “Il Bianconiglio” e “Semi di Senape”. La proposta raddoppia, suddivisa tra centro e periferia della città.

Le sedi

Ludoteca via Verona – L’area davanti all’ingresso della Ludoteca diventa “Una via in gioco”, pronta ad ospitare giochi di movimento e di squadra per i bambini da 5 a 11 anni e la costruzione di un villaggio per i bambini più piccoli, accompagnati dagli adulti.

Spinetta Marengo, Asilo Nido “I Girasoli” (via dei Caduti, 20) e Centro Gioco Bianconiglio (via Gambalera, 74) – I bambini da 0 a 4 anni e da 5 a 11 troveranno tante proposte di gioco, animazione e laboratori creativi.

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni contattare il Servizio Giovani e Minori del Comune di Alessandria: telefono 0131-515776; e-mail: [email protected]

L’evento parallelo

Sottolinea l’assessore a Politiche Giovanili e Sport del Comune, Vittoria Oneto: “Nella stessa giornata, presso il Campo di Atletica Leggera, vi sarà un evento che coinvolgerà bambini e ragazzi con istruttori qualificati dell’Associazione Real Eyes Sport, che proporranno attività sportive “a occhi chiusi”, simulando cecità e ipo-visione grazie all’uso di particolari dispositivi”.