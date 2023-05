Aci Alessandria e Polizia di Stato insieme per il ‘Giro Moturistico’ a Cellamonte e San Giorgio Monferrato

L’Automobile Club Alessandria, in collaborazione con ACI Storico e con il graditissimo patrocinio della Provincia di Alessandria e dei comuni di Alessandria, Cella Monte e Terruggia, organizza per il giorno domenica 28 maggio 2023 la III edizione locale di “Ruote nella Storia”. Trattasi di un raduno che offre ai cultori ed ai possessori di veicoli storici, nuove occasioni di incontro e di divertimento, proponendo giornate alla scoperta di affascinanti borghi italiani a bordo di vetture d’epoca.

Il raduno

Si svolgerà in modalità turistico-culturale, senza velleità agonistiche, e realizza lo scopo di promozione del motorismo storico all’insegna dello “slow driving”.

La tappa alessandrina del programma, che si svolgerà domenica 28 maggio, sarà l’occasione per ricordare il socio Lorenzo Beltrami, figura di spicco del Motorismo Storico alessandrino scomparso lo scorso anno.

A dare lustro all’evento la presenza della Polizia di Stato che parteciperà con il proprio veicolo d’epoca, una mitica Alfetta protagonista di tanti interventi durante gli anni ’70.

Il programma

Porterà i partecipanti a guidare i propri mezzi d’epoca o di interesse storico, negli spettacolari e suggestivi percorsi piemontesi. L’itinerario prevede partenza da Alessandria, dove i veicoli si raduneranno in Piazza Madre Teresa di Calcutta (adiacente agli uffici dell’Automobile Club) e si muoveranno alla volta di Cella Monte per una visita guidata dei punti salienti del Borgo annoverato nel novero dei Borghi più belli d’Italia. Il percorso si snoderà attraverso gli splendidi paesaggi vitivinicoli del Monferrato riconosciuti come patrimonio dell’UNESCO. Dopo avere apprezzato gli splendidi edifici realizzati in tufo, gli iscritti saranno raggiungeranno il Ristorante “Il Melograno” di Terruggia dove gusteranno pregiate specialità del territorio.

Infine, verrà proposta la visita guidata del Castello di San Giorgio Monferrato, fortezza che grazie ai rinnovamenti che dall’856 d.c. ai giorni nostri lo hanno attraversato, è oggi un libro di pietra e mattoni capace di raccontare il Monferrato.

Info

Automobile Club Alessandria – tel. 0131-260553

e-mail: [email protected].