Il Responsabile del Centro Operativo IPLA Dott. Asghar Talbalaghi, con email in data 12 giugno 2024 inviata agli Uffici Comunali ha comunicato che i dati di monitoraggio della sera precedente hanno evidenziato infestazioni della “Aedes albopictus” (zanzara tigre) nella sede di Amag Ambiente Spa e allo sbocco della fognatura di fronte al secondo ingresso adiacente al muro del Cimitero Urbano.

I focolai di proliferazione della “zanzara tigre” sarebbero costituiti, all’interno della sede, nonché nell’area posta dietro il cimitero urbano, dai bidoni depositati la maggior parte dei quali con coperchi aperti o mancanti, divenuti ricettacolo di acqua stagnante favoriscono la creazione di un habitat ideale per la loro riproduzione.

A tutela della salute pubblica, il Sindaco ha firmato Ordinanza Sindacale n. 11 del 13/06/2024 nei confronti di Amag Ambiente, al fine di arginare tale situazione, con la quale obbliga, senza ritardo dalla notifica, la rimozione e/o la sistemazione dei bidoni, mediante ribaltamento, per prevenire il propagarsi della specie pericolosa per la salute pubblica, considerando altresì che tale zona è molto frequentata da persone che fanno jogging, soliti a fermarsi, per il ristoro, nell’area dove è presente una fontanella ed in considerazione inoltre che è ivi presente il canile comunale sanitario.

L’attenzione del Comune di Alessandria è alta, rinnovando l’impegno per le azioni di prevenzione e contrasto delle malattie virali potenzialmente gravi, con l’attivazione di procedure di prevenzione previste dalle normative nazionali e regionali per contrastarne la possibile diffusione già oggetto sia di incontro con le Autorità Competenti dei giorni scorsi, sia con interventi da parte di IPLA Piemonte.