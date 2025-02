Giovedì 27 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

debuttò a 9 anni e divenne famosa con ‘Torna a casa Lassie!’ (’42), poi ‘Un posto al sole’ (’51), ‘Il gigante’ (’56), ‘L’albero della vita’ (’57). Cristiana scientista dalla nascita, nel ’59 si convertì all’Ebraismo, diventando Elisheba Rachel. Nei ’60 arrivarono 2 Oscar per ‘Venere in visone’ (’61) e ‘ Chi ha paura di Virginia Woolf?’ (’67), più i grandi successi di ‘ Cleopatra’ (’63) e ‘La bisbetica domata’ (’67). Preda di alcool e droghe, ne uscì e si dedicò alla lotta all’AIDS (Oscar umanitario ’93). Si sposò e divorziò 8 volte ed ebbe 3 figli:

Mal (1944), Galles/Italia, cantante.

Bellissimo e con grande fascino, recitò in musicarelli e fotoromanzi. Nel ’77 fece ‘boom’ con ‘Furia’, sigla del telefilm per bambini. Sparì, poi tornò in TV: ‘L’ultimo valzer’ e ‘La fattoria’. Cittadino italiano dall’89, c