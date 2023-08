Un bambino tedesco di 9 anni morto a Costa Vescovato per una puntura di calabrone

Riportiamo una tragica notizia pubblicata poco dall’agenzia fa LaPresse, riguardante un bambino tedesco di 9 anni morto Costa Vescovato (AL) a causa di una fortissima reazione allergica alla puntura di un calabrone. L’episodio è avvenuto lunedì. Il piccolo era in vacanza con la famiglia ed è stato punto intorno alle 8 di sera.

La morte per shock anafilattico sarebbe avvenuta nel giro di pochi minuti, nonostante i tentativi di rianimazione del 118 sul posto e il ricovero d’urgenza all’Ospedale Infantile di Alessandria. I medici hanno spiegato alla famiglia che per il piccolo non ci sarebbe stato nulla da fare anche la puntura fosse avvenuta a pochi metri dall’ospedale.

I genitori stanno ora valutando la possibilità di donare gli organi del figlio prima di riportare la salma in Germania.