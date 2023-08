Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Andiamo a vedere nel dettaglio il tempo che avremo nel fine settimana.

Venerdì 25 agosto – Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, nel corso della giornata addensamenti più

compatti nel pomeriggio a partire dai monti. Precipitazioni pressoché assenti, tuttavia non si escludono

locali rovesci o temporali sui monti e vicine pianure. Ventilazione debole o a tratti moderata da sud ovest

sulle Alpi, variabili altrove. Temperature in leggero calo, minime che saranno comprese tra i 21/24º e

massime sui 33/35º.

Sabato 26 agosto – Cieli nuvolosi o molto nuvolosi al mattino, con addensamenti più compatti sull’arco

alpino. Rovesci o temporali sparsi a partire dal mattino sui settori di montagna, nel corso della giornata

fenomeni che localmente interesseranno le pianure in particolare quelle a nord. Fenomeni che localmente

potrebbero assumere connotati intensi con raffiche di vento e grandinate di medie dimensioni.

Ventilazione moderata a tratti forte da sud ovest sulle Alpi, moderati meridionali sull’Appennino,

generalmente di debole entità in pianura( salvo per temporali). Temperature in sensibile diminuzione con

minime comprese tra i 21/22º e massime sui 29/30º.

Domenica 27 agosto – Cieli molto nuvolosi ovunque. Precipitazioni diffuse, a carattere di rovesci o temporali

specie nei settori occidentali, ventilazione moderata o forte sulle Alpi. Rammentiamo la possibilità di

fenomeni particolarmente intensi, non escludiamo veloci allagamenti, grandinate e raffiche di vento

sostenute (downburst), raffiche di vento lineari in discesa dalle celle temporalesche.

Prossima settimana – Un importante saccatura, proveniente dall’Atlantico, avrà il merito di scacciare la

canicola che ci ha tenuto compagnia per diversi giorni, avremo temporali, piogge e anche un sensibile calo

termico. Temperature che si porteranno sulle medie del periodo e localmente al di sotto, insomma

potremmo chiamarla la burrasca di fine estate e per certi versi così sarà, almeno il caldo intenso per

quest’anno non tornerà più. Nel corso della settimana previsto un miglioramento con temperature

gradevoli.

Manuel Atzori