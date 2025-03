Ucraina, Odessa in fiamme per i bombardamenti russi

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ieri sera la Russia ha attaccato regioni dell’Ucraina con oltre duecento droni da attacco e droni simulatori. C’erano anche bombe aeree teleguidate. Le regioni di Odessa, Zaporizhia, Sumy, Kiev, Khmelnytskyi e Chernigov sono state colpite dai bombardamenti. A seguito dei massicci attacchi degli occupanti nella regione di Odessa, sono scoppiati incendi in un centro commerciale, in alcuni negozi e un grattacielo è stato danneggiato. Tre bambini sono rimasti feriti. Sei persone, tra cui un bambino di 4 anni, sono rimaste ferite a Zaporizhia a causa degli attacchi aerei russi. Sono state danneggiate anche normali abitazioni e automobili. In queste e in tutte le altre regioni si sta aiutando le vittime. I nostri servizi di emergenza sono operativi”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio su Telegram: “La pressione congiunta sulla Russia, l’aumento delle sanzioni e il sostegno alla difesa del nostro Stato sono la strada per porre fine a questo terrore e alla prolungata guerra della Russia. Ci aspettiamo una pressione reale sulla Russia da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e di tutti i nostri partner. Ed è questo che permetterà alla diplomazia di funzionare. Grazie a tutti i nostri partner che comprendono questo e continuano ad aiutare l’Ucraina, a tutti i membri delle Forze di difesa per la costante protezione del nostro popolo e a tutti coloro che proteggono e salvano gli ucraini dal terrore”.

gsl/mca1 (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)