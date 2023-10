La Guardia di Finanza di Tortona ha scoperto 17 lavoratori irregolari alle dipendenze di una lavanderia industriale, gestita da cittadini di origine cinese.

I controlli sono stati condotti in collaborazione con il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Alessandria e, dall’esame di tutta la documentazione acquisita, è risultato che i lavoratori erano stati pagati solo in minima parte in modo regolare, mentre la considerevole parte della retribuzione mensile spettante era stata pagata “in nero” dal titolare, al quale saranno comminate pesanti sanzioni.

Le indagini iniziarono a gennaio 2023 e le Fiamme Gialle tortonesi accertarono diverse irregolarità nello smaltimento dei rifiuti, denunciando il titolare della lavanderia alla Procura della Repubblica di Alessandria.