Le opere di carta di Alice Zanin nella Sale d’Arte in Biblioteca, in mostra dal 12 ottobre al 12 dicembre

Parte la IX edizione di Art Site Fest, ospitando nelle Sale d’Arte della Biblioteca ‘F. Calvo’ la mostra GRAAL di Alice Zanin che sarà inaugurata giovedì 12 ottobre alle 17.30. La manifestazione è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di AL.

Alice Zanin

Sarà presente nelle Sale d’Arte di Alessandria, fino al 12 dicembre, con un progetto che si colloca a metà tra la mostra, l’installazione site-specific e la project room più spiccatamente museale. Lo fa utilizzando a fondo il linguaggio e la ricerca artistica che ha permesso di apprezzarla in innumerevoli altre occasioni, in spazi pubblici e privati, in Italia e all’estero.

Il mondo animale

L’interesse esclusivo di Zanin si indirizza verso il mondo animale. Le sue opere sono immagini di ibis, cavalli, elefanti, pesci, pinguini, che popolano il suo zoo personale, nel quale, però, le forme non sono quelle strettamente della natura, ma piuttosto dell’arte.

Gli animali di Zanin presentano una struttura spesso allungata, sinuosa, di ricercata eleganza che occhieggia all’estetizzazione animale liberty. La materia però è d’uso comune e contemporaneo.

Nella maggior parte della sua produzione, l’artista infatti la carta pesta, di giornale o colorata in modo vivace e del tutto originale.

La mostra GRAAL

Per le Sale d’arte di Alessandria, Alice Zanin prova a spiazzare il visitatore, invitandolo a immergersi in un ambiente marino.

Il mare, in un’età geologica lontana, lambiva anche il Piemonte e le più pessimistiche previsioni sull’innalzamento delle temperature e sullo scioglimento dei ghiacciai, ci avvertono che potrebbe tornare a farlo in futuro.

L’artista, con ironia, gioca sul tema del mare e del suo ambiente animale e naturale: l’arte in fondo è creazione di mondi possibili, il modo che abbiamo per continuare a sorprenderci e giocare con il mondo.

Graal è dunque un omaggio alle storie dei cicli di re Artù, rappresentate negli affreschi ospitati negli stessi Musei Civici, ma anche la presa di coscienza di un’idea di Natura mitologica e irraggiungibile. ù

Info

Segreteria Art Site Fest: [email protected] | https://artsitefest.it/

Costruire Insieme: http://www.asmcostruireinsieme.it

[email protected]