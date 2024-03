Il Comune di Alessandria comunica che, per consentire la prosecuzione dei lavori di allargamento della Strada Provinciale 82 in Zona D5, rimarrà chiusa via della Valletta, con divieto di transito, all’altezza dell’intersezione con la SP 82.

I provvedimenti viabili saranno in vigore fino alle ore 18 di lunedì 18 marzo 2024, e comunque fino al termine dei lavori.

I mezzi che percorrono la S.P. 82 potranno svoltare in via Rana per raggiungere via della Guasca, via Gambalera e via della Valletta; dall’altra parte, si potranno raggiungere attraverso via Gambalera con ingresso dalla SS10, via della Guasca e via della Valletta.

Si precisa che dalle ore 8 di oggi, 11 marzo, alle 18 di domani, 12 marzo, e comunque fino al termine dei lavori, sarà previsto il divieto di transito in via Rana, nel tratto compreso tra l’intersezione con la SP82 (nuova R2) fino alla successiva intersezione, all’altezza del civ. 6/D di via Rana.