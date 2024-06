‘Scambi fra città’ e ‘iniziative urbane di turismo sostenibile’ con l’irlandese Dun Laoghaire

Una settimana ad Alessandria (da lunedì 27 a venerdì 31 maggio) per il gruppo di visitatori della cittadina di Dún Laoghaire (Dunleary, già Kingstown), realtà irlandese di 24.000 abitanti affacciata sull’oceano, 12 km a sud di Dublino.

La delegazione, composta da David Lawless (responsabile Dipartimento Turismo) e Conor Geraghty (ingegnere Dipartimento Trasporti), è stata ospite ad Alessandria per una serie di incontri tecnici. Infatti a gennaio scorso la Città di Alessandria si aggiudicò il supporto del bando “City-to-City Exchanges” con il progetto “Mobilità verde per il turismo sostenibile e per la comunità partecipativa Alessandria – Dún Laoghaire”, avviando lo scambio con la cittadina irlandese con una visita dal 4 all’8 marzo, per esplorare e imparare gli approcci europei innovativi di mobilità sostenibile e promozione del turismo.

L’obiettivo è migliorare la capacità nello sviluppo urbano sostenibile, traendo ispirazione e promuovendo relazioni per contribuire al progresso della città, con nuove forme di collaborazione e apprendimento reciproco, condividendo competenze, esperienze e conoscenze nell’attuazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile.

Il bando, aperto per la programmazione 2021-2027, è rivolto alle autorità urbane degli Stati membri UE e finanzia visite studio e scambi effettuati tra una città che affronta una sfida specifica di sviluppo urbano sostenibile, Alessandria, e un’altra autorità urbana di un diverso Stato UE che mette a disposizione le proprie competenze per rispondere a tale sfida (‘peer city’, città alla pari), in questo caso Dún Laoghaire.

Resta da capire, però, dove sia lo ‘scambio alla pari’ tra una cittadina di 24.000 abitanti in riva al mare e un capoluogo di provincia di 92.000 abitanti in pianura tra due fiumi.

