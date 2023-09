San Giuliano Vecchio: lavori sul passaggio a livello da domani, mercoledì 6, a giovedì 14 settembre

Per lo svolgimento di lavori stradali di “Rete Ferroviaria Italiana”, nel sobborgo di San Giuliano Vecchio dalle ore 20 di mercoledì 6 alle ore 12 di giovedì 14 settembre non si potrà transitare sul passaggio a livello della linea ferroviaria Alessandria in via Ghilina, come pure in via Piacenza (km 13+776) nel tratto di strada compreso tra via Piacenza (SS10) all’intersezione con via Ghilina e quindi in via Cà da Po’, anche qui all’intersezione con via Ghilina.

Inoltre, per limitare i disagi sulla Strada Provinciale nr 83 “San Giuliano Vecchio – Sale” in corrispondenza del passaggio a livello al Km 0+180 nel centro abitato di San Giuliano Vecchio, l’interruzione della circolazione stradale sarà soltanto notturna, dalle ore 22,30 alle 5,30, sempre da mercoledì 6 a giovedì 14 settembre.

Per gli utenti interessati nei due sensi di marcia, il percorso alternativo sulla Strada Provinciale n 84 detta “della Vacca” sarà opportunamente segnalato.