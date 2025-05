Pontecurone: cane e gatto salvati dall’Oipa in un alloggio occupato abusivamente

Abbandonati per diversi giorni in un appartamento fatiscente, ricoperto di rifiuti e con l’aria irrespirabile, un cane e un gatto sono stati salvati dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria: la vicenda si è svolta qualche giorno fa, dopo una segnalazione, a Pontecurone, dove le Guardie OIPA sono intervenute insieme a Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Una situazione tutt’altro che semplice, dal momento che l’appartamento risultava occupato abusivamente e le persone coinvolte vivevano in una condizione di grave disagio. Al loro arrivo, le Guardie hanno trovato soltanto il gatto, completamente abbandonato a se stesso, al buio, in evidente stato di agitazione. I proprietari erano intanto scappati insieme al cane, abbandonato poco dopo presso la stazione ferroviaria di Tortona: magrissimo, senza microchip ed evidentemente agitato, è stato recuperato immediatamente e, insieme al gatto, affidato al canile. I proprietari sono stati denunciati per abbandono di animali.

LE PAROLE – Così la coordinatrice delle guardie zoofile OIPA di Alessandria e provincia, Cristina Destro: “Giunti sul posto, non potevamo credere ai nostri occhi, quei poveri animali avevano vissuto per giorni da soli, in un ambiente invivibile, senza cibo né acqua. Adesso sono al sicuro ed è possibile adottarli donando loro una nuova vita e l’affetto di una famiglia”.

L’OIPA ricorda che individuare e segnalare tempestivamente casi di maltrattamento o abbandono significa contribuire attivamente alla tutela di chi è più vulnerabile. Anche un piccolo gesto, come una segnalazione anonima, può fare la differenza.

IL COMMENTO – Mi viene spontanea una domanda: ma che gente c’è al mondo?