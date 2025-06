America Week – Episodio 23

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dire che gli Stati Uniti sono uniti solo di nome, oggi non è più retorica. L’America si avvicina al 14 giugno – compleanno di Trump con parata militare per i 250 anni dell’esercito ma anche giornata di proteste chiamata “No King Day” – nel pieno di un clima politico e sociale incandescente. Ainfiammare l’atmosfera: lo scontro aperto tra il presidente e il governatore della California Gavin Newsom, e un episodio che potrebbe segnare una svolta. Dopo gli arresti a tappeto operati da ICE a Los Angeles contro migranti latinoamericani che si recavano al lavoro o accompagnavano i figli a scuola, la città è esplosa in proteste, e Trump ha risposto inviando 5.000 tra Marines e uomini della Guardia Nazionale, senza consultare le autorità locali. Newsom ha denunciato una “militarizzazione incostituzionale” e ha citato in giudizio l’amministrazione federale per “colpo di mano mai visto prima”.

