Si giocherà mercoledì 18 gennaio alle 20.30 allo stadio ‘Zaccheria’.

La Juventus Next Gen cerca riscatto in campionato dopo le delusioni del campionato, che ha portato solo 1 punto nelle ultime 5 partite. Con il Foggia sarà una sfida doppia, andata e ritorno, senza gol doppi in trasferta e con eventuali supplementari e rigori al ritorno.

LE SQUADRE

JUVENTUS NEXT GEN – Al 13° posto nel girone A con 27 punti (7 vinte, 6 pari, 9 perse, gol 27-29), è approdata in semifinale superando , sempre in trasferta, Lecco (3-1), FeralpiSalò (5-2), Sangiuliano City (1-0) e Padova (2-1). Il tecnico Massimo Brambilla ultimamente ha utilizzato il 3-5-2 . Migliori marcatori Iocolano, Compagnon (4), Barrenechea, Iling (3). Ha già vinto il trofeo nel ’19-’20.

Al 13° posto nel girone A con 27 punti (7 vinte, 6 pari, 9 perse, gol 27-29), , sempre in trasferta, (3-1), (5-2), (1-0) e (2-1). Il tecnico ultimamente ha utilizzato il . Migliori marcatori (4), (3). FOGGIA – E’ 9° nel girone C a quota 29 (8 vinte, 5 pari, 9 perse, gol 28-31) e si presenta all’appuntamento dopo aver battuto Picerno (5-4 d.c.r), Juve Stabia (3-2 d.c.r.), Crotone (2-0) e Catanzaro (2-0). L’allenatore Fabio Gallo ha giocato sempre col 3-5-2. Migliori marcatori Garattoni, Peterman (4), Ogunseye, Vuthaj (3). Ha già vinto il trofeo 2 volte: ’06-’07 e ’15-’16.

I PRECEDENTI

Nessuno.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola)

Assistenti: Mattia Bartolomucci (Ciampino) / Giacomo Monaco (Termoli)

4° ufficiale: Mattia Ubaldi (RM1)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2, uno per parte: Lecco-JU 4-0 (28 feb ’21), FG-Cavese 1-0 (14 mar ’21). Il sig. Cavaliere, al 4° anno in serie C, ha diretto 42 gare di campionato e 3 di Coppa.