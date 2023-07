La notizia risale a lunedì e arriva dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE per voce di Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte: “Un detenuto arrivato sabato dal carcere di Vercelli, accusato di maltrattamenti e ristretto in cella singola, nel primo pomeriggio ha chiesto di parlare con il responsabile della Sorveglianza Generale. Avuto l’assenso, il poliziotto è tornato per comunicarlo al detenuto, che nel frattempo si era impiccato con i lacci delle scarpe. Il personale di Polizia Penitenziaria è intervenuto per salvargli la vita, slegare il rudimentale cappio e prestare per i primi soccorsi, L’uomo è stato poi trasportato all’Ospedale cittadino per le dovute cure del caso, ma il tempestivo intervento dei poliziotti gli ha salvato la vita”.

Il Segretario Generale del SAPPE Donato Capece snocciola un po’ dati: “L’ennesimo tentato suicidio, sventato in tempo da professionalità e attenzione dei poliziotti, dimostra come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari. Negli ultimi 20 anni i Baschi Azzurri hanno sventato, nel Paese, più di 24.000 tentati suicidi e impedito quasi 195.000 atti di autolesionismo. Quanto accaduto fa capire l’umanità con cui lavorano gli agenti, pur in un contesto complicato come le carceri”.