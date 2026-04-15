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Morto il notaio Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

DiRaimondo Bovone

Apr 15, 2026 , , , ,

È mancato improvvisamente il notaio Luciano Mariano, 73 anni, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, uno dei personaggi più in vista della città. Pare sia caduto dalle scale di casa, non si sa bene se per un malore o per un inciampo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso, ma la famiglia è chiusa in uno strettissimo riserbo.
Nato a Tortona il 14 marzo 1953, Luciano Mariano si era laureato in Giurisprudenza a Pavia nel 1979. Notaio di lungo corso, era presidente della Fondazione CRAL dal 7 maggio 2019, dopo essere stato vicepresidente e membro del Cda. Dal 2021 era Commendatore della Repubblica italiana ed Accademico di merito dell’Accademia Bonifaciana.

Luciano Mariano

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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