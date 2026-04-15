Morto il notaio Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
È mancato improvvisamente il notaio Luciano Mariano, 73 anni, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, uno dei personaggi più in vista della città. Pare sia caduto dalle scale di casa, non si sa bene se per un malore o per un inciampo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso, ma la famiglia è chiusa in uno strettissimo riserbo.
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