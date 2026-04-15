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Ucraina, Meloni: “L’Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”

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Apr 15, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Gli sforzi diplomatici per arrivare ad una pace giusta e duratura chiamano direttamente in causa l’Europa e l’Italia intende continuare a fare la sua parte, per arrivare a soluzioni condivise che tutelino la sovranità di Kiev, assicurando la solidità dell’alleanza euro-atlantica, perché un Occidente diviso e un’Europa spaccata sarebbero l’unico vero regalo che potremmo fare a Mosca”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte al termine del bilaterale a Palazzo Chigi con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.sat/gsl
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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