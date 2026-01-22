Cronaca IN EVIDENZA Video

Maltempo: gli interventi della Guardia Costiera nei territori colpiti del Sud Italia

Di

Gen 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo determinata ciclone “Harry”, che nelle ultime ore ha interessato vaste aree del Sud Italia, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha attivato un articolato dispositivo operativo per fronteggiare le criticità meteomarine che hanno colpito Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. In stretto coordinamento con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e le Prefetture territorialmente competenti, sono stati impiegati oltre 100 mezzi tra unità navali, terrestri e aeree e più di 450 donne e uomini della Guardia Costiera, che hanno operato senza soluzione di continuità per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione ed il presidio delle infrastrutture portuali e marittime. vbo/mca1
(Fonte video: Guardia Costiera)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Trapani, arresti e sequestri per riciclaggio, droga e corruzione

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Agro Nocerino, tre arrestati per droga, armi e ordigni esplosivi

Gen 23, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

ACI Alessandria, corso ufficiali di gara: a febbraio giornate formative per Commissari di Percorso

Gen 23, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Trapani, arresti e sequestri per riciclaggio, droga e corruzione

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Agro Nocerino, tre arrestati per droga, armi e ordigni esplosivi

Gen 23, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

ACI Alessandria, corso ufficiali di gara: a febbraio giornate formative per Commissari di Percorso

Gen 23, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Trapani: maxi operazione su riciclaggio e droga, 13 misure cautelari e sequestri

Gen 23, 2026