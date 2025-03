Le Guardie Zoofile dell’OIPA salvano 2 cani abbandonati dai padroni, trasferiti altrove

Due cani meticci, un maschio e una femmina, del tutto abbandonati a se stessi dai i proprietari trasferiti in un’altra città, sono stati salvati dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria.

Una volta intervenute, le Guardie hanno trovato i 2 animali abbandonati, nutriti occasionalmente da qualche vicino. Il maschio, scheletrico, viveva rinchiuso in casa tra sporcizia ed escrementi; la femmina, ferita ad una zampa, viveva all’esterno, sotto un porticato, ma senza un riparo adeguato per affrontare freddo e intemperie. I cani sono stati sequestrati e prelevati per essere curati dal veterinario, mentre il proprietario, assente al momento dell’intervento, è stato denunciato per abbandono di animali.

LE PAROLE – La coordinatrice delle guardie zoofile OIPA di Alessandria, Cristina Destro, racconta: “È solo grazie ad una segnalazione che abbiamo potuto salvare questi due poveri cani. Per questo ricordiamo l’importanza di segnalare prontamente alle Autorità i casi di degrado, abbandono e maltrattamento di animali di cui si venga a conoscenza, ma anche rivolgendosi alle Guardie Zoofile OIPA, che possono intervenire per salvare gli animali in difficoltà“.

Per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento: guardiezoofile.info/nucleiattivi