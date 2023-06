In occasione delle celebrazioni del 249° anniversario del Corpo, spostata al 21 giugno (battaglia del solstizio) dal 1965, è stato presentato il riepilogo dei risultati di servizio conseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023. Per evidenti ragioni di spazio, ve lo proponiamo giorno per giorno diviso in capitoli.

Contro la criminalità a tutela di cittadini e imprese

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di Finanza ha eseguito oltre 1,5 milioni di interventi ispettivi e oltre 99 mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Operazioni di soccorso, ordine e sicurezza

La Guardia di Finanza è dislocata lungo tutta la costa nazionale, con 15 Reparti Aeronavali, 16 Stazioni Navali e 13 Sezioni Aeree, coordinate costantemente. La combinazione fra terra e mare consente al Corpo il pieno assolvimento delle sue missioni istituzionali con immediato raccordo con l’Autorità Giudiziaria.

Migranti – salvataggio di 46.410 persone e arrestati 305 scafisti.

Terremoto Turchia e Siria – il Corpo ha partecipato con assetti aerei e personale specializzato del Soccorso Alpino (S.A.G.F.) alle operazioni attivate dal Meccanismo europeo di Protezione Civile.

– il Corpo ha partecipato con assetti aerei e personale specializzato del Soccorso Alpino (S.A.G.F.) alle operazioni attivate dal Meccanismo europeo di Protezione Civile. Alluvione Emilia-Romagna – operazioni di soccorso con i propri specialisti, col salvataggio di 995 persone in difficoltà .

– operazioni di soccorso con i propri specialisti, col . Comparto alpestre – eseguiti 1.185 interventi, salvate 1.190 persone e recuperate 57 salme.

– eseguiti 1.185 interventi, Attività internazionali – nel 2022, la Guardia di Finanza ha impiegato 123.867 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. (fine)