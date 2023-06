Cibo in provetta: nasce l’alleanza contro i prodotti da laboratorio spacciati per alimenti

È nata una inedita, larga e composita alleanza per reclamare la difesa della cultura del cibo di qualità e spingersi contro quello artificiale e sintetico di cui fanno parte ACLI, AcliTerra, ADUSBEF, ANPIT, ASI, AssoBio, Centro Consumatori Italia, Cia, CNA, Città del Vino, Città dell’Olio, Codacons, CODICI, Consulta Distretto del Cibo, ctg, COLDIRETTI Demeter, Ecofuturo, EWA, FEDERBIO, Federparchi, FIPE, Fondazione QUALIVITA, Fondazione UNA, Fondazione UniVerde, GLOBE, GREENACCORD, GRE, Italia Nostra, Kyoto Club, LEGA CONSUMATORI, MASCI, MOVIMENTO CONSUMATORI Naturasì, Salesiani per il sociale, Slow food Italia, UNPLI, Wilderness.

L’iniziativa è stata varata per l’avvio di una battaglia, quella contro il cibo sintetico e artificiale, che è possibile vincere anche in proiezione europea, agendo per il bene comune.

Lo scenario

Spiega il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “Lo scenario Frankenstein non può lasciare indifferenti i legislatori, a livello mondiale, per fermare una pericolosa deriva che sembra non avere confini. Si apre la prospettiva di un mondo parallelo fatto in provetta con grande incognita sul futuro dell’umanità, percorso iniziato pochi mesi fa con l’annuncio dell’arrivo sulle tavole mondiali dei cibi sintetici a base cellulare ottenuti all’interno di bioreattori per i quali l’OMS e la FAO hanno individuato ben 53 pericoli potenziali per la salute, dalle allergie ai tumori”.

L’allarme

Lo lancia il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco: “Ha portato alla presentazione in Italia del disegno di legge che vieta produzione, commercializzazione e uso di cibo artificiale. Il Ddl dovrà essere discusso e approvato dal Parlamento, sostenuto dalla raccolta firme (1.000.000) di Coldiretti, da 2.000 comuni e tutte le regioni di ogni colore politico. Una mobilitazione che ha acceso i riflettori su un business, in mano a pochi ricchi e influenti del mondo, su cui è bene fare chiarezza“.