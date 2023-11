Lo hanno fermato venerdì scorso a Torino con 10 kg di droga nascosta nel doppiofondo di una valigia, all’interno dei guantoni da box, e lo hanno arrestato per traffico internazionale di stupefacenti: si tratta di un 19enne croato.

La Guardia di Finanza del capoluogo regionale lo ha ‘beccato’ al terminal degli autobus di Corso Vittorio Emanuele, dove era giunto a bordo di un pullman partito dalla Spagna. Le unità cinofile hanno ‘annusato’ i bagagli delle diverse linee di autobus provenienti dall’estero sino a che una valigia, sull’autobus proveniente da Barcellona, ha attirato l’attenzione di Loca, uno dei “cani antidroga” delle Fiamme Gialle.

Il controllo operato ha quindi portato al rinvenimento della droga, in panetti da 1 etto, che immessa sul mercato “al dettaglio” avrebbe generato introiti per 80.000 euro. Il croato è stato arrestato e condotto in carcere, presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: dovrà rispondere di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.