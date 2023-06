Il principe Alberto II di Monaco in visita a Rocca Grimalda e Carrosio, alla scoperta delle radici

Proprio lui, il principe Alberto II di Monaco che di cognome fa Grimaldi, sulle strade dei suoi avi. Dopo Pianezza (TO) e Livorno Ferraris (VC), è passato ieri nell’Alessandrino, proseguendo il giro dei siti storici ex-feudi della famiglia.

Prima Rocca Grimalda (1.407 abitanti), nell’Ovadese, per inaugurare la targa sulle mura del Castello, poi Carrosio (487 abitanti), in Alta Val Lemme. Per lui cittadinanza onoraria e scambio doni con l’emozionatissimo sindaco Enzo Cacciola nella Sala riunioni del Comune di Rocca Grimalda.