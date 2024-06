I giudici di Alessandria sequestrano le azioni del Legnano Calcio, ma Benedetto minimizza

Alessandria Calcio ancora coinvolta, molto di rimbalzo questa volta, nella vicenda del Legnano Calcio presieduto da Enea Benedetto.

La notizia è di ieri, riportata dal sito https://sportlegnano.it/ Eccola:

“Le quote della società Ac Legnano sono state sequestrate dai giudici di Alessandria. Enea Benedetto, in qualità di proprietario unico della società di via Palermo, è nella bufera per via di un procedimento legale che il tribunale di Alessandria sta portando avanti da tempo e che riguarda il reato di appropriazione indebita. Era il 7 maggio scorso quando il Gip del tribunale di Alessandria ha notificato al Legnano calcio il decreto con il quale si è disposto il sequestro delle quote di proprietà di Enea Benedetto……”

Nella giornata di oggi l’ex-presidente grigio si è prontamente difeso, sempre su https://sportlegnano.it/. Il testo:

“… la società di Via Palermo precisa che il reato contestato non è quello di appropriazione indebita”. Sulla questione arriva poi una nota di Enea Benedetto che afferma: “La regolare operatività del Legnano non è stata compromessa e non lo sarà. Non ho nulla da temere perché sono convinto di poter dimostrare la correttezza, legittimità e liceità del mio operato ad Alessandria e la mancanza dei presupposti per il sequestro. Ho già incaricato i miei legali di impugnare il sequestro preventivo. Questo non intacca la nostra volontà e determinazione nel procedere con l’iscrizione della squadra e nell’eventuale richiesta di ripescaggio“.

Chiarisce l’Avvocato Giuseppe Pipitone, legale di Enea Benedetto: “I reati contestati dal tribunale sono in concorso con altri soggetti, ma non riguardano reati contro il patrimonio, bensì reati fiscali commessi per favorire o agevolare la società Alessandria calcio. Ad ogni modo il provvedimento è stato impugnato e sembrerebbe annullato, così come il sequestro della società Legnano. A giorni siamo convinti che arriverà lo svincolo. Non c’è dolo o responsabilità da parte di Benedetto. La vicenda, per quanto ci riguarda, appare sgonfiata e attendiamo a giorni l’esecuzione“.