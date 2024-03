Guardia di Finanza di Torino contro la droga: smantellato gruppo criminale, 6 arresti

Con l’operazione “Malus ager” le Fiamme Gialle hanno arrestato 6 persone per traffico di droga , smantellando il mercato dello spaccio nei quartieri torinesi Barriera di Milano, Madonna di Campagna e Mirafiori. Uno degli arrestati era operativo in più Regioni , curando i collegamenti per le forniture di stupefacente tra il Piemonte e la Puglia , in particolare l’area di Cerignola (FG), ove confluivano importanti quantitativi di narcotico.

L’operazione

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, coordinati da Procura della Repubblica e Dda torinese, hanno ammanettato 6 persone (5 in carcere e 1 ai domiciliari), gravemente indiziate di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti (principalmente hashish). Accertate movimentazioni di almeno 150 kg, per un controvalore al dettaglio di oltre 1,6 milioni di euro.

Le investigazioni del caso, cui hanno collaborato i militari dello SCICO di Roma, hanno fatto ricorso ad intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazioni e pedinamenti, raccogliendo significativi elementi indiziari sull‘attività delittuosa degli indagati, italiani e marocchini. La base logistica era a Torino e in alcuni comuni dell’hinterland (Borgaro, Collegno e Virle Piemonte) per alimentare il mercato dello spaccio di Torino nei quartieri dell’area nord (Barriera di Milano e Madonna di Campagna) e sud (Mirafiori).

Lo spessore e la caratura criminale del gruppo, che si riforniva in Spagna, si capisce anche dal modo di comunicare: telefoni cellulari di prima generazione, appositamente dedicati, o ‘app’ per il traffico dati, per rendere più difficili le intercettazioni. Durante un controllo stradale poi, il “corriere” incaricato del trasporto non si è fermato all’ALT di una pattuglia di Finanzieri, violando il posto di controllo e proseguendo la corsa sulla tangenziale di Torino, finendo bloccato e arrestato dopo un pericoloso inseguimento. Sull’auto aveva 9 kg di hashish.