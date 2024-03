Gem di Valenza, operativi i nuovi laboratori in viale Dante e pronti gli ‘Open days’ di primavera

Da questa settimana sono operativi i nuovi laboratori dell’ITS Academy Sistema Moda e Gioiello (via Dante) mentre, nella nuova stagione alle porte, si appronteranno gli ‘Open days’ per i futuri studenti. Il Gem di Valenza è pronto per l’avvio delle lezioni pratiche.

I nuovi laboratori

Nell’ampio locale che, in passato, ospitò una concessionaria Alfa Romeo e 2 filiali bancarie, sono stati allestiti 3 laboratori da 25 postazioni l’uno, attrezzati con strumentazioni di ultima generazione, tablet e banchi da lavoro all’avanguardia.

Ogni postazione del laboratorio di oreficeria è dotata di saldatrice Puk con 2 microscopi e 1 micromotore, oltre ad altre macchine, tra cui una saldatrice laser nell’area di lavoro.

Le postazioni di incassatura, invece, prevedono per ciascun allievo un micromotore, un binoculare e un bulinatore pneumatico.

Il terzo laboratorio è dotato di tutta la strumentazione necessaria per svolgere le lezioni ed analisi gemmologiche.

Completano la sede un locale a uso ufficio e accoglienza, i servizi e una piccola area destinata a spogliatoio per gli allievi. I laboratori si trovano in una zona di forte passaggio, comoda ai parcheggi e vicinissima alle fermate dei mezzi da e per Alessandria e Casale oltre che a quella del pullman per Milano.

Nella sede di via Carducci, complesso di San Domenico, oltre ai locali della segreteria, sono da mesi operative 4 aule, di cui 2 informatiche destinate alle lezioni di progettazione Cad, con 2 stampanti 3D per cere e resine.

Gli Open days

Nell’imminente primavera sono previsti alcuni Open days che consentiranno ai potenziali futuri allievi di conoscere il personale e di prendere visione dei programmi, della sede e dei nuovi laboratori.

Il Gem di Valenza, che fa parte dell’Its Academy Sistema Moda, al momento conta sul corso di oreficeria e su quello di gemmologia per un totale di più di 60 di iscritti, e forma figure altamente qualificate per la gestione dei processi di produzione e di sviluppo del prodotto nel settore orafo e della gioielleria.

Alla fine del percorso biennale gratuito gli studenti conseguiranno il diploma di V° livello del Quadro Europeo delle Certificazioni (EQF).

Info

Segreteria di Valenza: 0131-1828610

Sito: www.itsgem.it.