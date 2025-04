Guardia di Finanza: ad Alessandria sequestrata merce contraffatta per oltre 2 milioni €

Si è conclusa nei giorni scorsi l’operazione ‘Double’, condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Alessandria su scala nazionale, che ha portato al sequestro di un’ingente quantità di capi d’abbigliamento e prodotti per bambini recanti marchi contraffatti. L’indagine, avviata negli ultimi mesi del 2024, partì dalla ricerca di prodotti contraffatti in vendita su piattaforme e-commerce e social network che, sempre più frequentemente utilizzati.

Le indagini hanno portato alla luce una vasta rete di distribuzione, partendo da un’azienda di Alessandria e arrivando al produttore sito a Rimini, ricostruendo l’intera catena di distribuzione. Su t-shirt e felpe erano riprodotti contemporaneamente 2 segni distintivi di noti brand.

Sempre sulle vendite on-line illegali, sono stati esaminati nel centro logistico di una nota società di e-commerce migliaia di articoli contraffatti importati dalla Cina. Tali attività, eseguite dai finanzieri insieme al personale della Camera di Commercio di Asti/Alessandria, hanno accertato, su quasi tutti i campioni esaminati, la contraffazione del marchio e l’assenza dei requisiti minimi di sicurezza.

L’indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Alessandria, ha consentito di sequestrare più di 2 milioni di prodotti (capi d’abbigliamento, etichette, articoli di cancelleria, giocattoli, gadget e accessori con i marchi Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Marvel, Entertainment One, Warner Bros, Walt Disney, Nintendo), per un valore superiore a 2 milioni di euro, denunciando a piede libero 50 soggetti per i reati di contraffazione e commercio di prodotti falsi. Dalla vendita di tali prodotti è stato quantificato un giro d’affari di oltre 5.000.000 di euro da gennaio 2024 a marzo 2025.