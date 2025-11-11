Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Guardia di Finanza: 8 nuovi ispettori assegnati al comando di Alessandria

DiRaimondo Bovone

Nov 11, 2025 , , , , ,

Nei giorni scorsi 8 Ispettori, al termine del corso di formazione svolto presso la Scuola della Guardia di Finanza de L’Aquila, sono stati assegnati al Comando Provinciale di Alessandria, potenziando le capacità operative delle Fiamme Gialle nella provincia.
I giovani finanzieri, al termine del percorso formativo di durata triennale, nel corso del quale hanno ricevuto insegnamenti universitari e tecnico-professionali d’eccellenza, addestramenti militari e di polizia, hanno conseguito la laurea triennale in “Operatore giuridico d’impresa”.

I nuovi assegnati andranno a rinforzare gli organici del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo alla sede di Alessandria, nonché delle Compagnie di Novi Ligure e Valenza.
Il Comandante Provinciale, Col. Antonio Gorgoglione, nel rivolgere un cordiale saluto di benvenuto, ha illustrato loro il contesto socio-economico della provincia, le sue criticità, ma anche le potenzialità che lo contraddistinguono, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dal Corpo, quale insostituibile presidio di sicurezza economica e finanziaria, esortandoli ad infondere il massimo impegno nel delicato ruolo che saranno chiamati a ricoprire.

Una lezione alla scuola della GdF de L’Aquila (foto Abruzzo web)

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

