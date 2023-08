Genova, la Liguria ‘penitenziaria’ si vuole sganciare dal Piemonte: “Da noi tutti i loro problematici”

Un Ordine del Giorno della Regione Liguria impegna il presidente Toti e la Giunta a fare tutto il necessario, nelle sedi istituzionali, affinché la Liguria possa tornare ad ospitare la sede del Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria, staccandosi dal Piemonte.

Il motivo

è semplice, e lo spiega il segretario ligure del SAPPE, Vincenzo Tristaino: ’Il provvedimento va nella giusta direzione e auspichiamo che sia approvato da tutte le forze politiche. I penitenziari liguri non sono più in condizione di gestire le troppe tipologie di detenuti, spesso mandati qui dal Provveditorato regionale di Torino, con una presenza di soggetti dalla personalità particolarmente violenta, senza alcuna possibilità di diversa collocazione all’interno della Regione”. Ma non basta, Tristaino continua: “La Liguria dipende dal Piemonte e l’ufficio regionale di Torino si sbarazza dei detenuti più pericolosi mandandoli in Liguria. Non a caso, buona parte dei gravi eventi critici violenti che accadono, vedono protagonisti proprio detenuti assegnati da Torino”.

La polemica

Il segretario generale SAPPE, Donato Capece, non si tira indietro e aggiunge pepe: “Fu un grave errore politico sopprimere il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria a Genova, che deve essere messa in condizione di avere una sua struttura autonoma. E questo sarebbe utile anche per accelerare i tempi della costruzione di un nuovo carcere a Savona il cui territorio, dopo la chiusura del S. Agostino, sta pagando un grande prezzo in termini di territorialità della pena e operatività del personale di Polizia e dell’Amministrazione penitenziaria. La Regione Liguria potrebbe dare un segno tangibile di riconoscenza agli eroi silenziosi con il Basco Azzurro, grazie ai quali le carceri liguri reggono alle costanti criticità”.