Sciabolatori azzurri d’oro “Ci abbiamo sempre creduto”

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “Credo sia stata una prestazione incredibile, abbiamo tirato da paura e non ci siamo focalizzati sul vincere da subito ma incontro per incontro. E direi che il nostro lo abbiamo fatto piuttosto bene”. Il 26enne faentino Matteo Neri sintetizza così la grande giornata della squadra azzurra di sciabola, di nuovo medaglia d’oro al Mondiale di Tbilisi. “Non eravamo i favoriti però in cuor nostro… – spiega Michele Gallo, salernitano dei Carabinieri – Conosciamo il nostro valore, magari i risultati dell’ultimo periodo non ci ponevano tra i favoriti nella vittoria del Mondiale ma ci abbiamo creduto ed ogni giorno abbiamo lavorato tanto per questo”. Luca Curatoli chiude nel migliore dei modi un Mondiale per lui da favola dopo il bronzo conquistato nell’individuale: “Un oro e un bronzo, niente male – assicura il 31enne napoletano delle Fiamme Oro,- Devo dire la verità, è stata una settimana fantastica. E’ andata anche oltre ogni nostra attesa, perché avevo già detto che eravamo una squadra potenzialmente forte e oggi lo abbiamo dimostrato. Speriamo sia il primo di tanti altri successi”.

mc/mca2