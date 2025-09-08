Domani il funerale di Luca Ballestrero, morto sabato in un incidente stradale a Sale

Sarà domani alle 15, nel duomo di Tortona, il funerale di Luca Ballestrero, l’uomo di 48 anni morto sabato sera in un terribile incidente stradale, mentre rientrava a casa, sulla statale 211 tra Sale e Tortona. Ballestrero lascia la moglie, Paola Vitale-Cesa, e 2 figli, Ennio (17) e Bruno (13). Il rosario sarà recitato stasera alle 19 nella stessa chiesa.

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la polizia stradale di Acqui Terme. Pare che la vittima non si sia accorta del camion in manovra a centro strada, e sia finita sotto il rimorchio, di traverso, sul lato guidatore. L’uomo sarebbe morto sul colpo e inutili sono stati i tentativi di rianimarlo del 118, dopo l’estrazione del corpo operata dai Vigili del Fuoco di Tortona.

La Toyota Aygo di Ballestrero sotto il rimorchio