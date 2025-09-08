Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Domani il funerale di Luca Ballestrero, morto sabato in un incidente stradale a Sale

DiRaimondo Bovone

Set 8, 2025 , , , , ,
Luca Ballestrero e il duomo di Tortona, dove domani sarà celebrato il funerale (foto Oggi Cronaca))

Sarà domani alle 15, nel duomo di Tortona, il funerale di Luca Ballestrero, l’uomo di 48 anni morto sabato sera in un terribile incidente stradale, mentre rientrava a casa, sulla statale 211 tra Sale e Tortona. Ballestrero lascia la moglie, Paola Vitale-Cesa, e 2 figli, Ennio (17) e Bruno (13). Il rosario sarà recitato stasera alle 19 nella stessa chiesa.  

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la polizia stradale di Acqui Terme. Pare che la vittima non si sia accorta del camion in manovra a centro strada, e sia finita sotto il rimorchio, di traverso, sul lato guidatore. L’uomo sarebbe morto sul colpo e inutili sono stati i tentativi di rianimarlo del 118, dopo l’estrazione del corpo operata dai Vigili del Fuoco di Tortona. 

La Toyota Aygo di Ballestrero sotto il rimorchio

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

