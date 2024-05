L’episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì scorso, 24 maggio, nella Casa circondariale di Novara, per la folle intemperanza di un detenuto straniero che ha proditoriamente aggredito un poliziotto penitenziario, poi condotto in Ospedale.

Il racconto è di Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Dobbiamo segnalare l’ennesima aggressione ai danni degli uomini della Polizia Penitenziaria di Novara. Un detenuto straniero (di cui non è stata resa nota la nazionalità, ndr) ristretto nel Reparto Accettazione chiedeva al poliziotto penitenziario di servizio di poter conferire con l’educatrice del carcere, non ancora presente. Il collega lo rassicurava che l’avrebbe avvisata non appena giunta in Sezione, ma il detenuto ha da subito messo in atto un comportamento agitato ed aggressivo, insultando e minacciando persino di morte l’Agente per poi, repentinamente, scagliargli contro una mela, che lo colpiva con violenza all’occhio. Ristabilita la calma, il poliziotto, a cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, è stato trasportato al Pronto soccorso per le cure del caso”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, commenta con preoccupazione questo ennesimo fatto violento accaduto tra le sbarre: “Continuano nelle carceri regionali del Piemonte, senza soluzione di continuità, le aggressioni a danno della Polizia Penitenziaria. Le carceri piemontesi non sono più in condizione di gestire troppe tipologie di detenuti, spesso soggetti particolarmente violenti e senza possibilità di diversa collocazione all’interno della Regione”.

Proprio lo stesso segretario generale del SAPPE nei giorni scorsi aveva incontrato a Roma il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, al quale ha chiesto maggiore attenzione ai problemi delle carceri e dei poliziotti che vi prestano servizio.