“Marengo Hub, da periferia a comunità” è il progetto del Comune di Alessandria, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” .

Un piano che prevede non solo i progetti di rigenerazione delle aree urbane più difficili, ma anche i piani per l’accrescimento della sicurezza territoriale e per il potenziamento della mobilità sostenibile, insieme ad interventi di sviluppo di pratiche di inclusione sociale.

Il Centro Gioco Il Bianconiglio dell’ASM Costruire Insieme si è occupato dell’ offerta ludico-educativa rivolta ai bambini in fascia d’età 0-11 in tempo extrascolastico: letture animate, laboratori artistici, mini corsi di karate e cucina, laboratori espressivi per genitori e bambini.

La cooperativa Semi di Senape ha coordinato la realizzazione di percorsi artistici incentrati sul tema 'luogo come spazio' in cui costruire identità, radici e connessioni con la città di Alessandria, rivolti ai ragazzi e alle ragazze in fascia d'età 11-14 anni, presso la Scuola Secondaria di 1° grado "Alfieri".

APS Cambalache ha organizzato e condotto un ciclo di 4 incontri di italiano L2 rivolto a donne straniere, con il duplice obiettivo di orientarle ai servizi sul territorio e di facilitare l'accesso agli stessi, offrendo competenze linguistiche di base.

L’esibizione teatrale e i contenuti artistici dei laboratori verranno presentati alla cittadinanza durante l’evento “Scuole in Festa” mercoledì 29 maggio e venerdì 31 maggio presso il Parco di Casa Rossetti. È inoltre previsto un altro momento di restituzione previsto per il pomeriggio sabato 8 giugno 2024 questa volta ad Alessandria presso i Giardini Pubblici di fronte alla stazione ferroviaria.