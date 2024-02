Di seguito il comunicato stampa (condensato) di Vittorio Ferrari (presidente Confcommercio) e Michela Mandrino (presidente Confesercenti):

“Riqualificare una delle piazze più belle della città e della Regione, come Piazza Garibaldi, è un’ottima idea. Liberarla dalle auto, come molte città italiane, per rendere fruibile l’area a persone, attività e socialità, è una prospettiva condivisibile. Rigenerare una zona iconica della nostra città è un’esigenza non solo del comparto che rappresentiamo, ma dell’intera popolazione”.

“Tuttavia il progetto apparso su ‘Il Piccolo’ di 10 giorni fa risale a moltissimi anni fa, speravamo fosse stato abbandonato. Ci lascia perplessi e siamo contrari, perché sarebbe un caso unico: la costruzione di un parcheggio sotterraneo sotto una piazza storica sarebbe sfregio per la piazza stessa, non la restituirebbe all’uso voluto e ridurrebbe di un centinaio di unità i posti auto, invece di aumentarli rispetto ad oggi”.