dalle ore 22 di martedì 21 maggio alle ore 6 di mercoledì 22 maggio

Il traffico proveniente da Gravellona Toce potrà uscire alla stazione di Alessandria Sud e rientrare alla stazione di Novi Ligure.

Nella stessa notte sarà chiuso anche il tratto dell’autostrada A26 compreso tra All. A10/ A26 (km 0) e All. A26/ D26 (km 45) in direzione Gravellona Toce.