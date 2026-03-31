Controlli dei NAS in 558 mense ospedaliere, irregolarità nel 42,7% dei casi

ROMA (ITALPRESS) –i Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) hanno condotto una, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all’interno delle strutture destinate a pazienti. Nel corso dell’attività ispettiva sono state complessivamente. Gli accertamenti hanno evidenziatopari al 42,7% del totale, confermando un livello di criticità significativo nel comparto, con oltre 4 strutture su 10 risultate non in linea con gli standard previsti.ads/mca1

(Fonte video: Carabinieri NAS)