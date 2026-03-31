IN EVIDENZA

Arrestata passeggera con 17 kg di marijuana all’aeroporto di Malpensa

Di

Mar 31, 2026


VARESE (ITALPRESS) – Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Malpensa e le Fiamme gialle di Varese hanno arrestato all’aeroporto una cittadina statunitense, in arrivo dagli Stati Uniti, trovata in possesso di un ingente quantitativo di marijuana. La sostanza stupefacente trovata in una valigia tra gli effetti personali, pari a circa 17 chili, che sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare una cifra stimata tra i 170 e 250 mila euro, è stata sottoposta a sequestro. 

vbo/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Rapina con pistola a Milano per rubare uno zaino, 3 arresti

Mar 31, 2026
IN EVIDENZA

Il corpo come un triangolo equilatero, l’approccio olistico della chiropratica

Mar 31, 2026
IN EVIDENZA

Scoperto all’aeroporto di Fiumicino un traffico illegale di pelli di rettile

Mar 31, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Rapina con pistola a Milano per rubare uno zaino, 3 arresti

Mar 31, 2026
TOP NEWS

Oklahoma vince all’overtime, 3 punti di Fontecchio nel successo di Miami

Mar 31, 2026
TOP NEWS

14enne ferito a scuola con un coltello, due minori denunciati a Napoli

Mar 31, 2026
TOP NEWS

Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità in 4 casi su 10

Mar 31, 2026