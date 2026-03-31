Scoperto all’aeroporto di Fiumicino un traffico illegale di pelli di rettile





ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Ufficio Lazio 2, hanno intercettato presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” un consistente traffico illecito di calzature in pelle pregiata. Le spedizioni, provenienti da Messico e Stati Uniti, contenevano prodotti realizzati con pelli di rettili protetti, falsamente dichiarati come comuni “stivali da equitazione” per eludere i controlli doganali. vbo/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)