Questo il testo della lettera ufficiale di martedì 14 maggio 2024, inviata dal Prefetto di Alessandria a Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale:

Oggetto: Approvazione Rendiconto di Gestione anno 2023

Con riferimento all’oggetto e in virtù di quanto comunicato con le note del 30 aprile e del 13 maggio u.s., si diffida formalmente codesto Comune a provvedere all’approvazione del Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2023 entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di ricezione della presente, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Sig, Presidente del Consiglio Comunale è pregato di curare la notifica della presente nota ai Sigg.ri Consiglieri, fornendo riscontro a questa Prefettura.

IL PREFETTO Alessandria Vinciguerra