Codacons: soddisfazione per l’intervento di Leitner a tutela familiari vittime della tragedia del Mottarone

Il Codacons esprime soddisfazione per la decisione di Leitner di tutelare i familiari delle 14 vittime del disastro del Mottarone.

Una decisione accolta con favore dall’associazione dei consumatori, intervenuta nel procedimento penale proprio a tutela dei soggetti lesi dal grave incidente allo scopo di far ottenere alle famiglie coinvolte il giusto risarcimento per i danni subiti.

Spiega il presidente Carlo Rienzi: “Il Codacons prende atto con soddisfazione della decisione di Leitner di farsi carico in prima persona, a prescindere dalle responsabilità di terzi e dei tempi del giudizio, dei risarcimenti nei confronti dei familiari delle 14 vittime della tragedia del Mottarone si tratta di un passo molto importante che abbiamo stimolato fin dall’inizio, e che ci consente ora di uscire dal processo e di avviare proprio con Leitner, e con tutti coloro che vorranno contribuirvi, un dialogo virtuoso per mettere la sicurezza al centro dell’attenzione delle istituzioni e della politica”.

Nello specifico Codacons propone la creazione di un organismo nazionale che, con il contributo di tutte le parti sociali e dei consumatori, affronti la questione della sicurezza dei trasporti e dei controlli su impianti ed infrastrutture (ferroviari, funiviari, marittimi etc.), annunciando l’organizzazione di un convegno a Roma, entro l’estate, nel corso del quale l’iniziativa di concerto con Leitner verrà presentata alle istituzioni ed alla stampa.

Ancora Rienzi: “Esiste una consulta nazionale per la sicurezza stradale presso il CNEL, ma manca un organismo trasversale simile per i trasporti, che si affianchi alle varie autorità di settore e che veda i consumatori e le imprese parti di un percorso di proficua condivisione di intenti”.