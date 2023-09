Singolare protesta di un detenuto nordafricano dopo essere salito sul tetto dell’istituto Don Soria.

Il fatto

Lo spiega Demis Napolitano, vicesegretario regionale del SAPPE: “L’uomo, uno straniero del Nord Africa, da pochi giorni in carcere ad Alessandria, è salito sul tetto del carcere senza dare motivazioni e rifiutando il dialogo. Dopo momenti di grande tensione il pronto e tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari sta cercando di interagire con l’uomo tentando una mediazione”.

Il sindacato protesta

Il Segretario Generale Donato Capece evidenzia come la protesta del detenuto provochi grandi tensioni, ma sottolinea che “sono gestite al meglio dal Personale in servizio. È fondamentale fare riforme strutturali nel sistema penitenziario e dell’esecuzione della pena, cominciando dall’espulsione dei detenuti stranieri, specie quelli protagonisti di eventi critici e violenza durante la detenzione”. Capece non risparmia critiche al Capo del DAP Giovanni Russo: “A lui, da mesi, chiediamo senza avere riscontri, di intervenire con urgenza sulla gestione dei detenuti stranieri, dei malati psichiatrici, della riorganizzazione istituti, della riforma della media sicurezza”.

Le soluzioni il sindacato le propone, ma sembra che nessuno voglia provvedere…